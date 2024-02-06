تفاصيل دورة إعداد شباب «الأوقاف» للقيادة من الجهات التابعة للوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لدورة «إعداد شباب الأوقاف للقيادة»، في إطار حرص وزارة الأوقاف على التمكين للشباب وغيرهم من المتميزين في العمل القيادي بالشروط التالية:

1. الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة.

2. أن يكون معينًا مسكنًا على الدرجة الثانية على الأقل، في وزارة الأوقاف أو أي من الجهات التابعة لها «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - هيئة الأوقاف المصرية - مستشفى الدعاة - المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف».

3. أن يكون تقديره العام ممتازا آخر ثلاث سنوات وحاصل على دورة «icdl» بأكاديمية الأوقاف.

4. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاء أو عوقب بمعرفة النيابة آخر خمس سنوات.

دورات وزارة الأوقاف

5. بالنسبة للقطاع الديني: أن يكون قد حصل على أي مما يأتي:

• دورة قادة فكر.

• الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف.

• دورة المهارات الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام.

• أن يكون قد اجتاز أي من اختبارات الإيفاد للخارج «أئمة، قراء».

• أن يكون ممن اجتازوا اختبارات مديري الإدارات بنجاح وتم تسلمهم العمل مديري إدارات وما زالوا على رأس عملهم.

وأوضحت الوزارة أن كل من يجتاز هذه الدورات بتميز سيتم الدفع به في العمل القيادي أو الإدارة الإشرافية وفق درجته الوظيفية ودرجة تميزه، علمًا بأن من سيتقدم ويتم تصعيده عن الدرجة التي هو فيها إلى درجة إشرافية أو قيادية أعلى سيتم تسليمه العمل في المكان الذي تراه الوزارة مناسبًا على مستوى الجمهورية ولا يحق له ساعتها الرفض أو الاعتذار.

وأكدت أنه على الراغبين في الالتحاق بالدورة التقدم على الرابط هنا في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.