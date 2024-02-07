«الأوقاف» تعلن استمرار بيع إصداراتها بتخفيضات معرض الكتاب لمدة يومين

قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مد بيع الإصدارات الخاصة بالمجلس بذات خصومات وتخفيضات معرض القاهرة الدولي للكتاب يومي الأربعاء والخميس 7-8 فبراير 2024م، بجميع مكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ونزولًا على رغبة جمهور القراء والأئمة والواعظات.

وقال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية البيع بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مستمر بذات تخفيضات معرض الكتاب يومي الأربعاء والخميس.

125 إصدارًا جديدًا

واعتمد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، إهداء 125 إصدارًا من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغتين العربية والإسبانية للجمعية الإسلامية في لاباز وغيرها من المراكز والجمعيات الإسلامية بدولة بوليفيا، من أهمها:

المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين العربية والإسبانية.

الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين العربية والإسبانية.

موسوعة الثقافة الإسلامية باللغة العربية.

في رحاب أسماء الله الحسنى باللغة العربية.

حديث الروح باللغة العربية.

موسوعة الدروس الأخلاقية باللغة العربية.

نحو تجديد الفكر الديني باللغة الإسبانية.

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغة الإسبانية.

فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإسبانية.

حماية الكنائس في الإسلام باللغة الإسبانية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية، وبناءً على الطلب المقدم من سفارتنا في لاباز بدولة بوليفيا بخصوص حاجة الجمعية الإسلامية في لاباز وغيرها من المراكز والجمعيات الإسلامية بدولة بوليفيا لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغتين العربية والإسبانية.