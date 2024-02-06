ختام دورة تدريبية لأئمة الأوقاف في الغربية بـ«آداب طنطا»

اختمت جامعة طنطا، اليوم، الدورة التدريبية للأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف، التي استمرت على مدار 4 أيام، بداية من 3 حتى 7 فبراير 2024 بكلية الآداب، في مجال اللغة العربية وآدابها ومعانيها.

اكتساب المهارات اللغوية

وأوضح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن الدورة عُقدت في إطار برتوكول التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف، بهدف إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل، من أجل اكتساب المزيد من المهارات التفاعلية الثقافية والعلمية.

وأكد «زكي»، أن جامعة طنطا مركز إشعاع ثقافي وحضاري وتعليمي داخل إقليم وسط الدلتا، موجها الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحرصه على التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة.

صقل القدرات

وأكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، توفير كل الاستعدادات لتنفيذ تكليفات رئيس الجامعة، من خلال عقد العديد من الورش والدورات التدريبية لأئمة وخطباء مديرية الأوقاف بالغربية، معربا عن فخره بعلماء وأئمة وزارة الأوقاف بالغربية، وأن كلية الآداب هي منارة العلم والفكر والثقافة والعلوم الإنسانية بتخصصاتها العلمية المختلفة.