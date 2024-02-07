هاجر السراج: اسم «رام الله» جذبني لشخصيتي في «حالة خاصة»

أكدت الفنانة هاجر السراج، أن المؤلف مهاب طارق اختار اسمها في مسلسل «حالة خاصة»، والذي جسدت فيه شخصية «رام الله»، مشيرةً إلى أن الاسم أكثر ما لفت انتباهها للدور عندما تلقت «الاسكربت».

الفضول سر قبول الدور

وأضافت الفنانة، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»: «عندما قرأت الاسم دفعني الفضول لمزيد من الشغف للتخيل وإتقان الشخصية والتعرف على جوانبها، وما حمسها بالذات الشنطة والخريطة المكتوب عليها رام الله.

رام الله.. شخصية مركبة

وذكرت الفنانة هاجر سراج، إن التفاصيل ساعدتها على فهم الشخصية خاصة وأنها شخصية مركبة، حيث دفع هذا الأمر الناس والجمهور لعدم فهم ماذا تريد بداية من مقابلة نديم في المكتب ورغبتها في مساعدته، ليس من باب الشفقة لكن لأن ذكاء نديم جذبها بهذا الذكاء ولذلك كانت تنهر عز حتى لا يسخر منه.