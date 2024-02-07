موجة صقيع تضرب 7 مدن مصرية وتحذير عاجل للسكان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان 7 مدن من موجة صقيع شديدة تضربه بعض المحافظات خلال الساعات القادمة، نتيجة تسجيل أقل درجة حرارة خلال هذا الشتاء ما يتبعه الإحساس بالصقيع وسط أجواء شتوية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 7 مدن يضربهم الصقيع مع طقس اليوم، حيث تسجل درجات حرارة منخفضة أبرزها سانت كاترين التي تسجل درجتين فقط، ويعد ذلك تحذير لسكان تلك المدن لارتداء ملابس ثقيلة.

صقيع في مدن مصر

ويضرب الصقيع المدن التالية:

- سانت كاترين 2 درجة.

- نخل 3 درجات.

- سيوة 5 درجات.

- المنيا 6 درجات.

- أسيوط 6 درجات.

- الوادي الجديد 6 درجات.

- سوهاج 7 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الأخرى

بعيدا عن تلك المدن المذكورة فإن سائر محافظات الجمهورية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ما يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، وهدوء نسبي للرياح، وزيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.