توقعات الطقس اليوم.. استمرار فرص الأمطار على أغلب المحافظات الساحلية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترة الليل اليوم سيحدث انخفاض كبير في قيم الحرارة، لأن الكتل الهوائية صحراوية تكون منخضة في نسب رطوبتها، ما يجعلنا نشعر بالبرودة، مشيرةً إلى استمرار فرص الأمطار المتوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة من اليوم، ولكن بكميات أقل من الأسبوع الماضي.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف وبسنت الحسيني، أنّ قيم درجات الحرارة تنخفض في فترة الليل بشكل كبير مع الكتل الصحراوية، وخاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

درجة الحرارة الصغرى

وتابعت: «الصغرى تكون 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبرى والمدن الجديدة تكون قيم الحرارة فيها ما بين 7 إلى 8 درجات».

وأكدت أن الصقيع مازال يتكون على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض المناطق من شمال الصعيد نتيجة انخفاض قيم الحرارة الصغرى، لأقل من 5 درجات ي بعض الأماكن.