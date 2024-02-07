قبل بداية التعاملات.. اعرف السعر الرسمي للدولار في البنوك كام

يتابع الكثير تحركات سوق العملات في البنوك، لمعرفة أين وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بعد أن شهدت السوق الموازية انهيارا خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، آخر سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك مقابل الجنيه بعد انهيار السوق الموازية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل آخر سعر للدولار مقابل الجنيه، في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

فيما كان سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري أمس الثلاثاء، عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأغلق سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك مصر، أمس الثلاثاء، عند 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة، في تعاملات أمس الثلاثاء 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، داخل بنك قناة السويس أمس الثلاثاء 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

السوق الموازية

وشهدت السوق الموازية خلال الأيام الماضية، تراجعا كبيرا في سعر الدولار مقابل الجنيه، ليتراجع من مستوى 70 جنيهًا.