عفو رئاسي عن 450 ألف شخص بمناسبة بدء العام القمري الجديد في كوريا

أعلنت كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سيوك يول، أصدر عفوا خاصا عن أكثر من 450 ألف شخص بمناسبة العام القمري الجديد.

الرئيس أمر بالعفو عن موظفين سابقين

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن الرئيس أمر بالعفو عن رئيس موظفي المكتب الرئاسي السابق كيم كي-تشون، المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بتهم مفادها أن الحكومة أمرت بإنشاء قائمة بالهيئات الثقافية والفنانين المعارضين واستثنتهم من الدعم الحكومي.

وأيضًا العفو عن وزير الدفاع السابق كيم كوان-جين، والذي حكمت عليه محكمة الاستئناف في سيئول العام الماضي على وزير الدفاع السابق بالسجن لمدة عامين، بتهمة إصدار أوامر للقيادة الإلكترونية العسكرية بنشر تعليقات على الإنترنت لصالح الحكومة آنذاك قبيل انتخابات رئيسية في عام 2012.

رابع عفو رئاسي منذ تنصيب يون عام 2022

ويعتبر العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم هو الرابع من نوعه منذ تنصيب يون عام 2022، وسيتم تنفيذه اليوم قبل أيام من رأس السنة القمرية الجديدة الموافق يوم السبت.

جدير بالذكر أن حكومة كوريا الجنوبية تمنح عادة عفوا خاص في بداية العام الجديد أو بمناسبة عيد التحرير الموافق 15 أغسطس كمكافأة على السلوك الجيد وتعزيز الوئام الوطني للسياسيين المدانين ومديري الأعمال وغيرهم، وتتم مراجعة الإعفاءات من قبل لجنة في وزارة العدل قبل إرسالها إلى اجتماع مجلس الوزراء قبل أن يوقعها الرئيس.