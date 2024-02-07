مفاجأة.. النواب الأمريكي يرفض مساعدة مالية بمليارات الدولارات للاحتلال الإسرائيلي

رفض مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما أعلن الديمقراطيون أنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، ولجهود التمويل الإنساني الدولي، وتوفير تمويلا جديدا لأمن الحدود، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع تمويل ضخم يشمل حزمة من الإجراءات.

ولم يتم إقرار القانون نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين

وبحسب «سكاي نيوز» فان 250 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون، بينما رفضه 180 نائبا، ولم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.

ويدعم الجمهوريين والديموقراطيين بقوة منح مساعدات ومعونات لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووصف المعارضين مشروع القانون بأنه حيلة سياسية من الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار، لتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، ولإصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لإسرائيل وأوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.