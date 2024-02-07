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معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة حمص السورية

كتب:

أحمد حامد دياب
08:26 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

استشهد مدنيين سوريين فجر اليوم وأُصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على عدّة أماكن في مدينة حمص وريفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري، أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس، مستهدفا عدّة نقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أنّ شابين أصيبا في أطرافهما، حيث استهدف أحدهما بالرصاص الحي والآخر بشظايا الرصاص الحي.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدّة منازل خلال اقتحام طمون، وفتّشت منزلين بينهما منزل الأسير مراد ناجح بشارات، واستولت على 5 آلاف شيكل من المنزل، إضافة إلى أخذ الجوال الشخصي لوالد الأسير.

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بقلم أحمد حامد دياب