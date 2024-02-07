أغرب 5 حروب في العالم.. بدأت بالكعك وأكثرها قسوة الآيس كريم

خلافات غريبة تحدث بين الدول، كان أبرز أسبابها الأطعمة والحيوانات، لم تعرف الدول في سبيل حماية سكانها أو حدودها أحد، بل وصلت إلى أنماطًا مختلفة من النزاعات والحروب، وعلى إثرها اندلعت أغرب الحروب في العالم.

ما هي حرب الطماطم؟

بين إسبانيا وفرنسا اندلع ما سُمي بالحرب بشأن الطماطم، إذ هاجمت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة والمرشحة الرئاسية سيجولين رويال إسبانيا، ووصفت المحصول بأنه غير صالح للطعام، «لا ينبغي أن تكون على رفوف المتاجر، الفواكه والخضراوات الإسبانية لا تفي بالمعايير الفرنسية»، إذ انتقدتها بشكل لاذع، وهاجم مزراعوا فرنسا شاحنات إسبانية، بحسب تقرير صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، وتقدمت جمعية المزارعين العضويين بشكوى ضد رويال في بروكسل.

حرب الكعك

الحرب الغريبة الثانية كانت بين فرنسا والمكسيك، إذ اعتدى الجنود المكسيكيون على صاحب مخبز فطائر فرنسي، وسمي ذلك بحرب الكعك في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، واشتعلت حرب الفطائر بصورة كبيرة، وأشتعلت كالنار في الهشيم، وأحدثوا تلفيات شديدة في المخبز، وطالبوا بدفع التعويضات، وأمر ملك فرنسا بغزو المكسيك وهو ما حدث بالفعل ولم تصمد المكسيك في هذه الحرب.

حرب الآيس كريم

عبر عمليات الحرق والعنف المتبادل، اندلعت حرب الأيس كريم في منطقة أسكتلندا، وكان ذلك بين أهل المنطقة نفسها، وتم سقوط عدد كبير من القتلى، وجرت عمليات العنف الشديد، وكان ذلك متبادل لمدة سنة.

حرب الكلب الضال «بيتريتش»

بين اليونان وبلغاريا وصلت الحرب ذروتها، وذلك بسبب تتبع جندي يوناني كلبه إلى الحدود في بلغاريا وتسبب ذلك في إطلاق النار عليه، حتى غزت اليونان مدينة بتريتش الحدودية في اليوم التالي، وفرضت عصبة الأمم عقوبات على اليونان، إذ أسقطت الحرب نحو 52 قتيلًا.

حرب الخنزير

وقعت حرب الخنزير بين أمريكا وبريطانيا، إذ أنها بدأت بإطلاق النار على حيوان الخنزير، وكان ذلك في نزاع على حدود جزر سان خوان وأمريكا الشمالية، وانتهت باتفاقية خاصة تقضي ببقائها تحت سيطرة الإنجليز، ثم أطلق سراحها.