وظائف بشركة مياة معدنية برواتب مجزية وسكن للمغتربين.. مطلوب مؤهلات متوسطة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وظائف جديد بإحدى الشركات المتخصصة في تعبيئة المياه المعدنية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة للمياه المعدنية، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة إيلانو للمياة شباب للتعيين في التخصصات التالية:

1- فني صيانة ميكانيكية.

2- فني صيانة كهربائية.

3- فني وحدات مساعدة.

4- فني كرتون.

5- فني باليتيزر.

6- فني نفخ.

7- فني فيلر.

8- فني ليبل.

9- فني وحدات مساعدة.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بوادي النطرون بطريق إسكندرية الصحراوي الكيلو 94.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظيفة توافر الآتي:

- مؤهل متوسط.

- الحد الاقصى للسن 37 سنة.

- يشترط خبرة من 5 إلى 7 سنين في مجال المياة أو المشروبات أو الزيوت.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبولون في الوظيفة على رواتب مجزية، ويوجد سكن للمغتربين، وتأمين طبي واجتماعي وتوفير مواصلات للمنوفية والسادات، ووجبة يوميا تحتوي علي بروتين.

كيفية التقديم في الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن التقديم في الوظائف بملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــــــــا.