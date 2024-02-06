انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر.. تراجع 30 جنيها

سجلت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، تراجعا ملحوظا، إذ انخفض الطن بالنسبة للمستهلك نحو 30 جنيها، ليسجل في المتوسط نحو 2468 جنيها، وفقا لبوابة لأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأسمنت

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم في مصر، إذ تتراوح ما بين 2020 و2295 جنيها، وتختلف الأسعار من مكان لآخر.

وجاء أسمنت الفهد في المرتبة الأقل سعرا، ليسجل 2020 جنيه للطن، بينما جاء أسمنت السويدي في المرتبة الأعلى سعرا، ليسجل 2295 جنيه للطن، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 2060 جنيها للطن.

أسمنت السويس 2135 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 2085 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 2095 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 2095 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي

أسمنت السويدي 2295 جنيها للطن.

أسمنت السهم 2055 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 2130 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 2125 جنيها للطن.

أسمنت الفهد 2020 جنيها للطن.