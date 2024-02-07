تراجع أسعار الدواجن في المحلات اليوم الأربعاء 7-2-2024

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 6 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل 85 جنيهًا مقابل 91 جنيها أمس، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

وترصد السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ85 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار؛ لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 107 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وجاء سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.