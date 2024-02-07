رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

انتخابات المحامين 2024.. الفصل في الطعون والتظلمات غدا

كتب:

حبيبة فرج
10:36 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
نقابة المحامين

نقابة المحامين

انتخابات المحامين 2024 بدأت منذ فترة، واليوم تعمل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، على الفصل في الطعون والتظلمات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين غدا الخميس الموافق 8 من شهر فبراير الجاري.

انتخابات المحامين 2024

وعن انتخابات المحامين 2024، قال الدكتور أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العملية تسير بشكل منظم ولم تشهد أي نوع من أنواع التعقيد حتى الآن، كما أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل إتمام كافة الإجراءات المختلفة للعملية الانتخابية بشكل سليم. 

وفي حديثه عن انتخابات المحامين 2024، أشار إلى أن اللجنة بدأت في استلام الطعون من يوم السبت الماضي، واستمرت في تلقيها لمدة 3 أيام حتى أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، غدا الخميس، ويمكن بعدها الطعن أمام قاضي الأمور الوقتية.

المرشحون في انتخابات المحامين 2024 

ولفت إلى أن هناك 19 محاميا ترشح على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024، أما عن المرشحين لعضوية مجلس النقابة وصل عددهم إلى 255 مرشحا، العديد منهم ترشح على مقعد استئناف القاهرة. 

وأشار إلى أنه بعد إعداد القائمة الأولية، أصبح عدد المترشحين في انتخابات المحامين 18 محاميا مرشحا على منصب النقيب، و250 محاميا مرشحا على عضوية مجلس النقابة. 

اقرأ المزيد:

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق 7 مرشحين على منصب النقيب

انتخابات نقابة المحامين 2024.. حمدي خليفة يترشح لمنصب نقيب

7 أوراق مطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين.. منها الكشف الطبي

انطلاق ماراثون انتخابات المحامين بإعلان 3 مرشحين على منصب النقيب 
بقلم حبيبة فرج