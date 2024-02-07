انتخابات المحامين 2024.. الفصل في الطعون والتظلمات غدا

انتخابات المحامين 2024 بدأت منذ فترة، واليوم تعمل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، على الفصل في الطعون والتظلمات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين غدا الخميس الموافق 8 من شهر فبراير الجاري.

انتخابات المحامين 2024

وعن انتخابات المحامين 2024، قال الدكتور أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العملية تسير بشكل منظم ولم تشهد أي نوع من أنواع التعقيد حتى الآن، كما أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل إتمام كافة الإجراءات المختلفة للعملية الانتخابية بشكل سليم.

وفي حديثه عن انتخابات المحامين 2024، أشار إلى أن اللجنة بدأت في استلام الطعون من يوم السبت الماضي، واستمرت في تلقيها لمدة 3 أيام حتى أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، غدا الخميس، ويمكن بعدها الطعن أمام قاضي الأمور الوقتية.

المرشحون في انتخابات المحامين 2024

ولفت إلى أن هناك 19 محاميا ترشح على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024، أما عن المرشحين لعضوية مجلس النقابة وصل عددهم إلى 255 مرشحا، العديد منهم ترشح على مقعد استئناف القاهرة.

وأشار إلى أنه بعد إعداد القائمة الأولية، أصبح عدد المترشحين في انتخابات المحامين 18 محاميا مرشحا على منصب النقيب، و250 محاميا مرشحا على عضوية مجلس النقابة.