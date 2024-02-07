«تموين المنوفية»: التحفظ على 10 أطنان أسمنت بدون مستندات ومجهولة المصدر

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة أسامة عز الدين وكيل الوزارة، 10 أطنان أسمنت و5 أطنان ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرر 3 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على 10 أطنان أسمنت

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر في مستودع مواد على طريق تلا طنوب دائرة قسم شرطة تلا، وتم تحرير محضر جنحه رقم 248 لسنة 2024 مركز شرطة تلا ضد المدير المسئول.

كما تم ضبط مستودع مواد بناء قرية زناره دائرة قسم شرطة تلا وبحوزته كميه قدرها 5 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنحه رقم 389 لسنة 2024 مركز شرطة تلا ضد المدير المسئول.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع لصناعة الألبان قرية بمم دائرة قسم شرطة تلا، وبحوزته كميه قدرها 5 طن ملح طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنحة رقم 467 لسنه2024مركز شرطة تلا ضد المدير المسئول.