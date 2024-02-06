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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة المنوفية

كتب:

عصام علم الدين
05:01 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
أثناء تصحيح الامتحانات

أثناء تصحيح الامتحانات

يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 24 يناير الماضي.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية نهاية هذا الأسبوع الجاري، حيث تتم المراجعة النهائية ورصد الدرجات خلال هذه الأيام.

وتابع «الصباغ»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال التصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية كانت في مقر معهد فتيات شبين الكوم النموذجي، حيث شدد على المقدرين اعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول والتحري في التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فور ظهورها من خلال البوابة الإلكترونية الأزهرية، وللحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال الضغط على هـنـا.

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بقلم عصام علم الدين