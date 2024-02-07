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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق.. استقرار محلوظ

كتب:

نور عبد الحليم عمر
11:05 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
البيض

البيض

حافظت أسعار البيض على استقرارها اليوم الأربعاء 7-2-2024 في المحلات وبورصات الدواجن، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 7-2-2024 بمختلف أنواعه في الأسواق:

سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 145: 147جنيها فيالمزرعة، وبلغ سعرها من 147 إلى 150 جنيها للمستهلك، والذي يختلف من منطقة لأخرى.

سعر كرتونة البيض البلدي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 144جنيها بالمزرعة، بينما يصل للمستهلك بسعر 145جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيها، بينما تصل للمستهلك حسب منطقته بسعر 150 جنيها.

 

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