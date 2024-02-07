تفاصيل وظائف وزارة الإسكان 2024.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف التالية: «رئيـس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز بالجهاز المركزي للتعمير- رئيـس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية بالجهاز المركزي للتعمير- رئيـس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بالجهاز المركزي للتعمير- مـدير عـام الإدارة العامة لتحديد ودراسة الأسعار بالجهاز المركزي للتعمير- مدير عـام الإدارة العامة للمشروعات الفنية بالجهاز المركزي للتعمير- مدير عـام الإدارة العامة للموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعمير».

المستندات المطلوبة لوظائف الإسكان 2024

وحدد الجهاز المركزي للتعمير المستندات المطلوبة من المتقدمين على الوظائف، وهي كالتالي:

ـ بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية.

ـ الرقم القومي.

ـ 6 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بهـا.

ـ مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مرفق به (C.D) وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

طرق التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2024

وأشار الجهاز المركزي للتعمير إلى أنه يتم تقديم طلبـات الوظائف باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، ويتمّ قبول الطلبات حتى يوم 3 مارس المقبل، بمقـر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع الوزارات ــ الدور الرابع، لافتًا إلى أنَّه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعــد الميعاد.