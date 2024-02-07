محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في مركز إطسا

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولة تفقدية على عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تم الانتهاء من أعمالها والجاري تنفيذها في قرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، وذلك استعدادًا لتسليمها وفرشها لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، بعد انتهاء أعمالها الإنشائية.

وتفقد محافظ الفيوم، مركز شباب نادي الريان الرياضي في قرية قلمشاه، والذي يتضمن رفع كفاءة المقر الإداري للمركز، فضلًا عن إنشاء ملعب خماسي بمساحة 525 متر مربع، بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 100%.

قرب انتهاء المركز الطبي

كما شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد مشروع المركز الطبي بقرية قلمشاه، والذي يتضمن إنشاء المركز وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 متر مربع، إذ بلغت نسبة التنفيذ به نحو 75%، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

سرعة إنهاء المركز

ووجه محافظ الفيوم باستمرارية العمل وتكثيف العمالة، بهدف الإسراع في إنهاء أعمال المركز الطبي ليدخل الخدمة بكامل طاقته في أسرع وقت ممكن، وذلك لتيسير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

إنشاء نقطة إسعاف

وتفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه نقطة إسعاف قلمشاه، والذي يتضمن إنشاء نقطة جديدة، على مساحة 2000 متر مربع، اكتملت نسبة التنفيذ بها كاملةً، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5.6 مليون جنيهًا.

الرفع المساحي للمنطقة

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة بعمل رفع مساحي للمنطقة التي تضم المركز الطبي ونقطة الإسعاف بشكل كامل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، فضلًا عن تحديد المداخل والمخارج الخاصة بها، إلى جانب توصيف المنشآت الموجودة بها، والخدمات التي تقدمها، من غير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للعمل على استغلال المنطقة بالشكل الأمثل.

واختتم محافظ الفيوم، جولته، بتفقد مشروع المجمع الخدمي الزراعي بقرية قلمشاه، والذي يتضمن إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم (2)، إذ يشمل جمعية زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية، ومركز إرشاد زراعي، وذلك على مساحة 760 متر مربع، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 100%، بتكلفة إجمالية بلغت 5,4 مليون جنيه.

استمع لشكاوى المواطنين

والتقى محافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا بحثها والعمل على حلها وتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُبينًا إنّ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تضع حلولًا جذرية للكثير من المشكلات التي يعاني منها أهالي القرى منذ عقود.

وذكر إنّه تم تشغيل عدد كبير من المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها بالفعل، وأصبحت تقدم خدماتها للمواطنين على أمثل وجه، موضحًا إنّه جاري الانتهاء من باقي المشروعات تباعًا، الأمر الذي سيحدث نقلة إيجابية ونوعية في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور زين العابدين علي السيد مدير عام مديرية الطب البيطري بالفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وإسلام عبد التواب منسق وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة.