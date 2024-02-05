محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات ومشروعات للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية عاجلة، ومعاشات، وإنشاء بعض المشروعات للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير فرص عمل في شركات ومصانع القطاع الخاص للفتيات والشباب خصوصًا ذوي الهمم منهم، فضلًا عن استعجال مرتبات العاملين في إدارة التشجير بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عُقد اليوم الإثنين بالديوان العام.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإقليم، بالتنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية، لعمل عددٍ من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، إلى جانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، فضلًا عن بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة «تكافل وكرامة» لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عددٍ من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا.

فرص عمل للشباب والفتيات

واستمع محافظ الفيوم، إلى مطالب مجموعة من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وظروفهم المعيشية، وخبراتهم الحياتية.

وشدد «الأنصاري» على متابعة العمالة الخاصة في بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص.

صرف رواتب العاملين بالتشجير

وفي استجابة فورية وعاجلة لشكوى العاملين بقطاع التشجير بمديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لها، بسبب تأخر صرف مرتباتهم، وجه محافظ الفيوم، بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لاستعجال صرف مرتباتهم، تخفيفًا للأعباء عن كاهل هؤلاء العاملين، مما يسهم في قيامهم بالأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل.

حصر المتضريين من مسار القطار الكهربائي

كما وجه «الأنصاري» بسرعة حصر أصحاب الأراضي الزراعية المتضررين من مسار القطاع الكهربائي السريع الذي سيمر من أراضيهم ف نطاق محافظة الفيوم، لسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض اللازم لهم، تبعًا لمساحة كل متضرر ونوعية الأرض والمكون الذي عليها.