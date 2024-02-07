مركز جسور الثقافي يُنظم ورشة توعية حول مهارات بناء الشخصية

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان «دحض خرافات الضعف» بقيادة سوزي فتحي، وذلك الجمعة 9 فبراير الجاري، في تمام الساعة الـ7 مساءً، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ورشة مركز جسور

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب «الجرأة العظيمة»، والهدف منها هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، إذ تساعد العلاقات في بناء الشخصيات المختلفة، بالإضافة لطرح الأفكار التي تساعد على التوسع الفكري والثقافي.

وفي وقت سابق، أعلن مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عن ورشة الغناء الجماعي بقيادة أبانوب يني، وذلك بداية من 5 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تكون مدتها 3 أشهر، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.