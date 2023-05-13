مركز جسور الثقافي ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر يومي الثامن عشر والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.

تتضمَّن الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شرائها، على أن يجرب كل متدرب كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يحتفظ بها بعد انتهاء الورشة.

الورشة السادسة التي يقدمها المركز

تعتبر الورشة الحالية هي الورشة السادسة والتي تقدمها مارتينا لوثر، إذ يهتم المركز بتعليم الحرف الفنية وتقديم الورش بناءً على طلب المشاركين.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

ورشة لتعليم صناعة المشغولات بالكنيسة الأسققية

وفي وقت سابق، نظم المركز التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم صناعة المشغولات الجلدية على مدار خمسة أيام بدءاً من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر مايو، بالإضافة للتاسع عشر والعشرين من مايو، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعريف بأنواع الجلود الطبيعية والأدوات المطلوبة وأماكن شرائها، وصباغة الجلد الطبيعي، وأشكال الغرز المختلفة، ذلك بالإضافة إلى تعليم طريقة عمل باترون المحافظ والحقائب المختلفة وغيرها، إذ تنفذ المنتجات بالكامل عن طريق القص والخياطة اليدوية.