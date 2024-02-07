رفع 31 ألف طن قمامة ومخلفات مباني في الشرقية خلال شهر

قال المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام في الشرقية، إن وحدة التدخل السريع رفعت (31420) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1571) نقلة خلال شهر يناير الماضي، مشيرا إلى رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.

قمامة ومخلفات مباني من مركز الزقازيق

وأوضح «صلاح» أنه تم رفع 4060 طناً من القمامة ومخلفات المباني من مركز الزقازيق بواقع 203 نقلة، بالإضافة إلى رفع 4680 طناً من القمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع 234 نقلة، ورفع 1040 طناً من مخلفات المباني من مركز مشتول السوق بواقع 52 نقلة، فضلاً عن رفع 8820 طناً من القمامة ومخلفات المباني من مركز بلبيس بواقع 441 نقلة، كما تم رفع 12820 طناً من القمامة ومخلفات المباني من مركز منيا القمح بواقع 641 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

شن الحملات المكثفة لرفع القمامة

وأشار إلى استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة والعمل على إزالتها بشكل فوري.