رفع 80 طن مخلفات بسوهاج وتفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء، برئاسة ممدوح عباس، وإشراف أحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المركز، بحملة نظافة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بدائرة مدينة جهينة والقرى التابعة لها.

إزالة المخلفات والقمامة من شوارع جهينة

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لـ«الوطن» قامت حملة النظافة وإزالة الإشغالات بكنس ورفع الأتربة من على جانبي الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من عدة مناطق بينها شارع الجمهورية وشارع الشهداء وشارع البساتين، وعمارات الموقف وبجوار المؤسسة ومدرسة التجارة وشارع هندسة الري ومدرسة الحرية ومحطة الصرف الصحي.

تفعيل منظومة رفع المخلفات بسوهاج

كما تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارعي عمر مكرم ومركز الشباب، وبجوار مدرسة التحرير ونادي فزارة والوحدة المحلية والصيانة ومدرسة الصنايع بنين، ومن أمام مدرسة الشهيد أحمد فتحي، فضلاً عن دفع قلاب نظافة للشوارع الفرعية بدائرة المدينة لتجميع المخلفات والقمامة من المنازل مباشرةً وعدم تجميعها بالحاويات توفيرا للوقت والجهد.

رفع 80 طن مخلفات بسوهاج

و تم رفع أكثر من 80 طن من القمامة والمخلفات خلال الحملة، وأكد رئيس مركز جهينة على استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم، لخلق بيئة نظيفة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.