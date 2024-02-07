«معلومات الوزراء»: صرف علاوة استثنائية لبعض المزراعين

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّه في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم المزارعين وزيادة إنتاج السكر، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم 22 لسنة 2024، تضمن عدّة قرارات، منها صرف حافز إضافي لموردي قصب السكر بقيمة تتراوح بين 300 حتى 500 جنيه للطن، إضافة إلى السعر الأساسي للتوريد والبالغ 1500 جنيه للطن، لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وزيادة إنتاج السكر.

وأوضح المركز عبر صفحته على فيس بوك، أنّ وزير التموين قرر صرف علاوة استثنائية لمزارعي البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر، وهي «الدلتا، الدقهلية، النوبارية، الفيوم، السكر والصناعات التكاملية المصرية، النيل، الإسكندرية، الشرقية، والقناة»، وتتراوح العلاوة الاستثنائية بين 250 حتى 400 جنيه للطن، بخلاف سعر التوريد الأساسي والبالغ 1500 جنيه للطن.

حافز إضافي لمزارعي القصب وعلاوة استثنائية للبنجر

تضمن القرار صرف حافز إضافي لموردي قصب السكر، على النحو التالي:

- 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان.

- 400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنا وحتى 40 طنا للفدان.

- 500 جنيه للطن حال توريد محصول يزيد عن 40 طنا للفدان.

- الحافز الإضافي يكون بخلاف سعر التوريد الأساسي، والمقدر بـ1500 جنيه للطن.

- يهدف القرار إلى تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، وزيادة إنتاج السكر.

- يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن أتمّ التوريد في بداية الموسم.

علاوة استثنائية لمزارعي بنجر السكر

تصرف العلاوة للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر؛ وهي «الدلتا، الدقهلية، النوبارية، الفيوم، السكر والصناعات التكاملية المصرية، النيل، الإسكندرية، الشرقية، والقناة».

400 جنيه علاوة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، بخلاف السعر الأساسي 1500 جنيه.

- 350 جنيها من 16 إلى 31 مارس 2024 بخلاف السعر الأساسي 1400 جنيه.

- 300 جنيه من 1 إلى 15 أبريل 2024 بخلاف السعر الأساسي 1300 جنيه.

- 250 جنيهًا من 16 إلى 31 أبريل 2024 بخلاف السعر الأساسي 1200 جنيه.

- 250 جنيها في الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم بخلاف السعر الأساسي 1100 جنيه.