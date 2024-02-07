«حجازي» يتفقد برنامج تدريب الناجحين في مسابقة المعلمين بأحد مدارس 6 أكتوبر

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم.. السنة الثانية»، وذلك بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل البرنامج التدريبي الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم.. السنة الثانية» والتي جاءت كالتالي:-

- حقيبتان تدريبيتان للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، إذ يجرى إضافة بعض المحاور المهمة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.