أفضل طريقة لإنقاذ مستثمري الذهب بعد تراجع أسعاره.. كيف تتجنب الخسائر؟

صدمة تلقاها الكثيرون من عشاق الادخار في الذهب، ممن يحفظون قيمة أموالهم في المعدن الأصفر، وذلك بعدما تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، إذ وصلت خسائر جرام الذهب عيار 21، نحو 450 جنيهًا في 6 أيام فقط، مما أربك حسابات كل من قام بشراء الذهب في هذه الفترة غير المستقرة في الأسعار.

انخفاض أسعار الذهب أربك الحسابات

وخلال الفترات الماضية، وتحديدًا مع تباين أسعار جرامات الذهب بين الحين والآخر، قرر العديد من الأشخاص وضع أموالهن في شراء بعض القطع والسبائك الذهبية، على أمل البيع والاستفادة من فارق الأسعار، إلا أن انخفاض أسعار الذهب أربك حساباتهم.

حساب قيمة الذهب تتوقف على مدى تراجعه

حساب قيمة الذهب تتوقف على مدى تراجعه في الأسواق، وفقا لما أكده نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، إن طريقة حساب القيمة تتوقف على سعر الجرام في وقت البيع والشراء: «اللي اشتروا دهب هيوزنوه ويضربوا الوزن ده في سعر الجرام الحالي، وحساب القيمة بيحدد مدى المكسب من الخسارة».

«وضعت أموالي في الذهب وتراجع سعره».. خبير يرد على السؤال الدارج

«وضعت أموالي في الدهب وتراجع سعره»، نسمع هذا السؤال كثيرا في الفترة الحالية، ورد على إجابته الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدًا إنه لا يمكن حساب القيمة في الوقت الحالي كاستثمار، خاصة وإن الاستثمار في الذهب يكون على المدى البعيد وليس القريب: «طبعًا لو اشتروا بالغالي وباعوا دلوقتي خسارة، لكن الاستثمار في الدهب مكسبه على المدى البعيد، وده مش أقل من سنة كاملة، لتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل أخرى، فلو الاستثمار على المستوى القريب بيكون بالشهادات».

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، أمس، 3550 جنيها للشراء، و3650 جنيهًا للبيع، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، بينما وصل سعر الذهب عيار 24، 4057 جنيهًا للشراء، و4171 جنيهًا للبيع، وسجل سعر عيار 18، نحو 3042 جنيه للشراء، و3128 جنيهًا للبيع.