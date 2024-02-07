تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. اعرف الرسوم المقررة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، والرسوم المقررة، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الاثنين الماضي بنسبة نجاح تخطت الـ80%.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية والرسوم المقررة

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية تبدأ من الخميس 8 فبراير وتستمر لمدة 15 يوم وبالتحديد 22 فبراير، مشيرا أن الرسوم المقررة 35 جنيهًا للمادة الواحدة تدفع للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك 10 إدارات تستقبل تظلمات الشهادة الاعدادية 2024 تتمثل في إدارة كلا من «شبين الكوم - منوف - الباجور - تلا - الشهداء - قويسنا - بركة السبع - أشمون - سرس الليان - السادات».

خطوات عمل التظلم

ويقدم طلب التظلم من ولي أمر الطالب إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بدائرة المركز، وبعد ذلك يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة بمدرسة سيدي خميس الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، حيث يحدد موعد مع الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .