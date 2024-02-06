موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن موعد تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، عقب اعتمادها من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إلى فتح باب تلقي تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بدءا من غد الأربعاء بمقر مديرية التربية والتعليم بشارع الحجاز بالغردقة، ويستمر لمدة 15 يوما.

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.7%، والصم وضعاف السمع 100%، والمكفوفين وضعاف البصر 100%، والتلمذة الصناعية 100%.

بالاسم رقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس، يمكن الضغط هـنـا.