رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 27 محافظة

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 22 محافظة، وذلك بعدما اعتمدها محافظو الأقاليم، وأعلنوا نسب النجاح، إذ ظهرت رسميًا في محافظات «الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، ومطروح، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وشمال سيناء».

ويترقب طلاب 5 محافظات أخرى، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة درجاتهم فور ظهورها، إذ لم يتم اعتمادها حتى الآن في محافظات «الفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء، وقنا، والقليوبية».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 21 محافظة

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 21 محافظة فإنّ كل محافظة خصصت لينك للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي كالآتي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء. اضغط هنا

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر.. من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في 6 محافظات

ومن المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في 6 محافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ لم يتم اعتمادها حتى الآن، وفيما يلي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في تلك المحافظات كالآتي:

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة أسيوط.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة جنوب سيناء.. اضغط هنا

- رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة قنا.. اضغط هنا

مجموع الشهادة الإعدادية 2024

ويبلغ مجموع الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول 140 درجة، بينما يبلغ المجموع الكلي نهاية العام 280 درجة، فيما بدأت تظلمات الشهادة الإعدادية في المحافظات التي أعلنت النتيجة، وتستمر لمدة 15 يوم من فتح باب تلقي التظلمات.