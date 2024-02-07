10 أعراض مؤشر على مرض السرطان.. أصيب به الملك تشارلز

حالة من الحزن سيطرت على العائلة الملكية البريطانية، بعد إعلان قصر باكنجهام إصابة الملك تشارلز بالسرطان دون الإشارة إلى نوع السرطان، ولا درجة الإصابة بالمرض، وبدأ الملك تشارلز في جدول علاجه بعد التشخيص الذي تم إجراءه مؤخرًا، وهو إصابته بتضخم في البروستاتا منذ 3 أسابيع.

وتوجد الكثير من الأعراض التي وجب الانتباه لها تنذر بالإصابة بالسرطان، لذا على التوجه إلى الطبيب فورا في حال الشعور بها، وفقًا للدكتور فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام والمناظر خلال حديثه لـ«الوطن» ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

بعد إصابة الملك تشارلز لها.. 5 أعراض تلزم زيارتك للطبيب في حال ظهورها

هناك العديد من الأعراض التي وجب عليك الانتباه لها في حال ظهورها، لأنها تشير إلى الإصابة بالسرطان، الأمر الذي يجعلك في حاجه ماسة إلى زيارة الطبيب ويمكن استعراضها فيما يلي:

- وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.

- تغيّرات في الوزن بشكل مبالغ فيه على غير المعتاد.

- الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة.

- تغيرات في عادات التبرّز والتبول.

- السعال المستمر.

- صعوبة في التنفس.

- الشعور بالانزعاج بعد الكلام.

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات.

- حمى أو تعرّق ليلي بشكل مستمر ودون وجود سبب معروف.

- نزيف أو كدمات بلا سبب.

من جانبه أكد «عبد الشهيد» أن هذه الأعراض تستلزم زيارة الطبيب على الفور، خاصة في حال زيادة المدة التي تظهر فيها تلك الأعراض على جسم الإنسان، لذا يفضل في تلك الحالة العمل على الكشف في أسرع وقت، ليتم تعويض الجسم في النهاية عن الخلل في الهرمورنات الذي حدث.