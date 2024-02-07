غرفة المطاعم بالإسكندرية تشارك في التصفيات النهائية لكأس مصر للطهاة

شاركت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في فعاليات التصفيات النهائية لكأس مصر للطهاة 2024، التي أقيمت في عروس البحر المتوسط.

وقال برج توماسيان، رئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، إن الغرفة ساهمت في إعداد وتنظيم هذا الحدث المهم؛ وذلك في إطار حرصها وأولوياتها على تقديم الطعام والمطبخ المصري؛ ليكون أحد مفردات الجذب السياحي بالخارج، إلى جانب التأكيد على أمن وجودة وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم من المواطنين والسائحين وبما يتوافق مع المعايير العالمية الصحية والسياحية لتداول الغذاء والطعام.

التصفيات النهائية لكأس الأمم الأفريقية للطهاة

وأضاف توماسيان، أن المسابقة التي أقيمت تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تُعد التصفيات النهائية المؤهلة لكلً من كأس الأمم الأفريقية للطهاة، المقرر إقامته في مايو 2024 بالمغرب، وكأس العالم للطهاة المقرر إقامته في سبتمبر 2024 بمدينة ليون الفرنسية، مشيدا بالتعاون والتنسيق الذي شهدته التصفيات من قبل الجهات الراعية والمنظمة لهذا الحدث، مما كان وراء خروجه بالصورة التي تليق بسمعة مصر سياحيا.

وأشار برج إلى أن التصفيات شارك في لجان تحكيمها مجموعة من أشهر وأكبر وأمهر الطهاة من دول النرويج وتونس ومصر، وتضمنت التصنفات بالمسابقة تقسيم المشاركين لـ 3 فئات رئيسية هي:

الفئة الأولى «السُخن»

وشارك فيها 6 أفراد مثلوا 3 فرق كل فريق عبارة عن شيف ومساعد شيف.

الفئة الثانية «الحلواني» وضمت 9 أفراد.

الفئة الثالثة تم استحداثها وضمت شباب الشيفات من الدارسين في السنوات النهائية بكليات السياحة والفنادق أو الخريجين وتم تشكيل 3 فرق.

تقديم صورة مشرقة ومضيئة للسياحة

كما جرى تصعيد أعلى 4 شيفات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للطهاة مايو 2024، والتي سيجري تنظيمها في مدينة مراكش بدولة المغرب، وليتم بعدها إجراء تصفيات أخرى، بحيث يتم تصعيد الفائزين لاختيار 3 دول فقط أساسية، ودولة رابعة احتياطي؛ للمشاركة في مسابقة كأس العالم للطهاة المزمع إقامته في سبتمبر 2024 في مدينة ليون بدولة فرنسا.

وأكد توماسيان، أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعم الأحداث والفعاليات السياحية التي تستهدف تقديم صورة مشرقة ومضيئة للسياحة المصرية عامة، وللإسكندرية خاصة بصفتها تملك تاريخا ضاربا في جذور وأعماق التاريخ والحضارات الإنسانية، وذات شهرة عالمية، كما أنها تعد العاصمة الثانية لمصر.