«الغرف السياحية» تستعد لتطبيق ضوابط منع انتشار الأمراض الوبائية في الفنادق

خاطبت وزارة الصحة والسكان، غرف المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية في وزارة السياحة والآثار، بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية الصحية في الفنادق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، للوضع الصحي بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزائرين.

وتضمّنت توصيات الوزارة لغرف المنشآت الفندقية، إبلاغ مديريات الشؤون الصحية أو مستشفى الحميات بالمحافظة حال ظهور أي حالات مرضية على أي من النزلاء، مثل ارتفاع درجات الحرارة، القيء، أو الإسهال الحاد المائي، وحال ثبوت الإصابة بأي مرض على أي من النزلاء، يجب تطهير الغرفة الخاصة به وحصر المخالطين المباشرين للمريض ومتابعتهم لمدة 5 أيام تحسبًا لظهور أي أعراض عليهم.

كما تضمّنت التوصيات، تكثيف المتابعة المستمرة لعمليات تطهير خزانات المياه بالفندق في المواعيد المحددة للتأكد من سلامة ومأمونية المياه بها، والالتزام بإجراء التحاليل الدورية للمياه وخلوها من البكتريا المسببة للأمراض المعدية، مثل التيفود، Legionella، الكوليرا، والتهاب الكبد الفيروسي أ، ومتابعة سجلات قيد وضبط المواد الكيميائية التي يتم إضافتها للمياه بمحطات التحلية، بما في ذلك الكلور، بالنسب المقررة واللازمة، والتأكيد على النظافة العامة داخل المنشآت الفندقية، خاصة بالمناطق الخلفية منها ودورات مياه العاملين والسكن الخاص بهم.الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمحطات معالجة المياه داخل الفنادق.

وتهدف الإجراءات الوقائية إلى ضمان بيئة آمنة وصحية للجميع في الفنادق المصرية، وحماية صحة وسلامة الزائرين من مخاطر الأمراض المعدية.