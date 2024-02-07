«روساتوم» الروسية تنظم فعالية تثقيفية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

نظمت شركة روساتوم الحكومية الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، فعاليتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بالتعاون مع دار العين للنشر ومكتبة ديوان، لاستضافة حوار تفاعلي حول استخدامات الطاقة النووية السلمية وتطورها التكنولوجي.

معرفة الجمهور بالطاقة النووية

وأشارت روساتوم الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا في بيان لها، إلى أنها نظمت على هامش المعرض على مدار 3 أيام حدثين تفاعليين يهدفان إلى استكشاف مدى معرفة الجمهور بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية يومي 3-2 فبراير 2024.

توزيع الكتب التثقيفية حول مبادئ وأساسيات الطاقة النووية

وقامت روساتوم ، بتوزيع عدد من الكتب التثقيفية حول مبادئ وأساسيات الطاقة النووية وفوائدها، بما يعزز الوعي والفهم لأهمية واستخدام الطاقة النووية.

وعقدت روساتوم حدثاً منفصلاً بمكتبة ديوان بمصر الجديدة حيث تم عرض محطة نموذجية للطاقة النووية تعتمد على التصميم الروسي من خلال تطبيق الواقع المعزز Augmented Reality، وهو طريقة تفاعلية للزوار لاستكشاف وفهم كافة العمليات المختصة بالمنشأة النووية، فضلا عن تقديم ألعاب جذابة ومسابقات تفاعلية.

تقديم معلومات مفصلة عن الطاقة النووية

واستضافت الشركة بالمكتبة أيضا خبيرة في مجال الطاقة النووية للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم معلومات مفصلة عن الطاقة النووية وتدابير الأمان وآثارها الإيجابية على للبيئة.

أهمية التفاعل مع الجمهور

أكد مراد أصلانوف، مدير المكتب الاقليمي لشركة روساتوم في مصر، على أهمية التفاعل مع الجمهور بشكل عام: «تأتي مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدا لالتزامنا بالتفاعل الموضوعي والإيجابي مع الزوار وتعزيز جهود التقبل المجتمعي للطاقة النووية من قبل الجمهور، لافتا إلى قيام روساتوم حاليا ببناء عدد من المفاعلات النووية في 22 دولة منها مصر، لذلك نؤمن بقوة أن إزالة الأفكار الخاطئة حول الطاقة النووية ورفع مستوى الوعي حول التقنيات النووية يأتي من خلال حوار منفتح مع الناس بشكل عام».