«روساتوم»: المحطات النووية منعت أكثر من 96.5 مليون طن انبعاثات في 2023

أعلنت شركة روساتوم الحكومية الروسية المنفذة لمحطة الضبعة للطاقة النووية أن المحطات النووية ساهمت بالفعل خلال الفترة من يناير 2023 حتى شهر نوفمبر 2023 في منع الانبعاثات في الغلاف الجوي بما يزيد على 96.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت إلى أنّه على مدى الأشهر الـ11 من عام 2023، ولدت محطات الطاقة النووية الروسية من خلال أفرع مجموعة شركات "روس إنيرجوآتوم"، قسم الطاقة الكهربائية التابع للشركة أكثر من 197 مليار كيلووات\ساعة من الطاقة الكهربائية أو 102.04% من مهمة الموازنة للهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بتوليد 4 مليارات كيلووات\ساعة زيادة عن الخطة منذ بداية العام الحالي.

تخفيض جذري ومستدام في انبعاثات الغازات الدفيئة

وأوضحت الشركة، في بيان صدر عنها، أنّه تمّ إتاحة وتشغيل جميع محطات الطاقة النووية الروسية خلال هذه الفترة من منع انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بما يزيد على 96.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مؤكدة في COP28 الأخير، اعتبار إنتاج الطاقة النووية وسيلة لتحقيق تخفيض جذري وسريع ومستدام في انبعاثات الغازات الدفيئة.

توفير الطاقة الكهربائية النظيفة

وذكرت أنّها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الطاقة النووية رسميًا كأحد الحلول لتغير المناخ في اتفاقية مؤتمر الأطراف، مشيرة إلى أنّها انضمت لإعلان شركات الصناعة النووية وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى مضاعفة قيمة الاستطاعة النووية في العالم ثلاث أضعاف بحلول عام 2050 حيث تسلط هذه الوثيقة، التي أطلقها رواد الصناعة النووية، الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة النووية في توفير الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون ومكافحة تغير المناخ.