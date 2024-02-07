لكبار السن.. «التضامن» تكشف تفاصيل المشاركة في برنامج «العباقرة»

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي بدء فعاليات تقييم كبار السن المرشحين للاشتراك بحلقات برنامج «العباقرة» في موسمه الجديد، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج.

مشاركة 46 مسنا على مستوى 8 محافظات

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من التقييمات بمشاركة 46 مسنا ومسنة من إجمالي 68 مسنا تقدموا للاشتراك بالبرنامج على مستوى 8 محافظات، تشمل «القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وبورسعيد، والشرقية، والإسماعيلية، ودمياط، والقليوبية»، وذلك بحضور كل من الأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمود شعبان مدير عام إدارة المسنين.

فتح باب الاشتراك أمام كبار السن بدور وأندية المسنين

وأعلنت الوزارة فتح باب الاشتراك أمام كبار السن بدور وأندية المسنين على مستوى الجمهورية، وذلك وفق عدد من المعايير التي جرى وضعها بشفافية وعدالة، والتي تشمل أن يكون المشارك لائق صحيا وفكريا، ولديه قدر من الثقافة العامة والمعلومات التي تسمح له أن يتفاعل ويندمج مع نظرائه في البرنامج.

وتقوم الإدارة العامة لرعاية المسنين بعمل جلسات إعداد مهني واجتماعي، وتهيئتهم علميا ونفسيا للتسجيل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث إن اشتراك المسنين ببرنامج العباقرة يعد الأول من نوعه هذا العام.

وأكدت أن اشتراك فئة كبار السن ببرنامج العباقرة يهدف إلى دمجهم اجتماعيا، وهي فئة من الفئات العمرية في المجتمع التي يمكن الاستفادة من خبراتها، بالإضافة إلى تسويق رسالة اجتماعية بأن كبار السن لديهم من العطاء الذي يجب الاستفادة منه، وأن لهم حق المشاركة في الأنشطة والبرامج وفي المجتمع بشكل عام، وتحسين الصورة الذهنية لكبار السن بصفة خاصة لدى الشباب، وتشجيع المسنين على التطوع في العمل المجتمعي.