«تحالف الأحزاب» يعقد اجتماعا لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عقد اجتماع لمناقشة رؤية التحالف، خاصة في المحور الاقتصادي، في ضوء الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.

القضايا الاقتصادية

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن اجتماع التحالف اليوم يعقد بمشاركة رؤساء أحزاب التحالف لوضع رؤية مشتركة للتحالف تجاه القضايا الاقتصادية الراهنة، وسبل الخروج منها وإيجاد حلول لها، لافتا إلى أن التحالف يتابع باهتمام كل ما يدور في الشأن الداخلي والخارجي، ويقوم بدوره الوطني من خلال وضع الرؤى والمقترحات ورفعها للقيادة السياسية.

التحديات الاقتصادية

وأكد أن التحالف يضم 42 حزبا سياسيا جميعا تتعاون بشكل مثمر من أجل مواجهة تحديات الوطن، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية مفروضة على العالم بأكلمه وذلك بسبب تتابع الأزمات الدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد في مختلف بلاد العالم.