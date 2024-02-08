تفاصيل التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية وخطة تدريب الكوادر

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعرض تفاصيل مراكز إبداع مصر الرقمية، وخطة تدريب الكوادر في مجالات الرقمنة والوظائف المعرفية.

مستهدف 26 مركزًا بنهاية 2024

وأشار «المركز» على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنّه مستهدف 26 مركزًا بنهاية 2024، تضم خريجي التخصصات التكنولوجية، وغير التكنولوجية، لافتًا إلى التفاصيل التالية:

- بدء خطة لإعادة استغلال المباني الأثرية، وتحويلها إلى مراكز إبداع عصر الرقمية منذ 2020.

- تستهدف تمكين المواطن من الالتحاق بوظائف معرفية، وتلقي الخدمات الرقمية وتنمية القدرة التصديرية.

- تستهدف كل فئات المجتمع من مختلف الشرائح العمرية، والخلفيات الأكاديمية.

- خلال 5 سنوات جرى زيادة ميزانية التدريب، بمقدار 35 ضعفًا من 50 مليونًا حتى 1.7 مليار جنيه، كما تم زيادة عدد المتدربين 100 ضعف من 4000 إلى 400 ألف متدرب.

- 8 مراكز افتتحها الرئيس خلال 2022.

- 9 مراكز تم تشغيلها تجريبيًا خلال 2023.

- 3 مراكز مقرر افتتاحها في النصف الأول من 2024.

- توفر برامج تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة للشباب.

- توفر التدريب على مهارات ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.