مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل الإسعاف في بني سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف خلال عملية الولادة؛ إذ فاجأتها آلام الولادة وهي في طريقها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى التعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

عملية ولادة داخل سيارة إسعاف

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، برئاسة الدكتور محمد عناني مدير إقليم شمال الصعيد والمشرف على مرفق بني سويف، إخطارا يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بعزبة عزت بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر، وأثناء نقلها إلى المستشفى في الطريق فاجأتها آلام الولادة.

نقل الأم وطفلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وتدخل طاقم الإسعاف وائل عبدالعظيم وصدام محمد شمس لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لمتابعة حالتها ومولودها، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

أهالي السيدة يشكرون طاقم الإسعاف

ووجّه أهالي الحالة، الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخلهما وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى بشكل سريع لاستكمال الإجراءات الطبية وباقي الفحوصات اللازمة.