ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف في بني سويف.. فاجأها المخاض

شهدت محافظة بني سويف حالة ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف بعدما فاجأها آلام الولادة أثناء توصيلها إلى المستشفى، ونجح مسعف وسائق سيارة إسعاف في إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

استغاثة من سيدة لمرفق الإسعاف لإجراء عملية ولادة

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، تلقت بلاغاً، اليوم الأربعاء بوجود سيدة في حالة وضع بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا، وجرى الانتقال إلى منزلها والتوجيه بسرعة نقلها إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وعلى الفور جرى توجيه إحدى سيارات فرع الهيئة بالمحافظة بقيادة الطاقم مصطفى حسين وخميس محمد، لإنقاذ السيدة ونقلها إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

آلام الولادة تفاجئ السيدة داخل سيارة الإسعاف

وبعد وصول الطاقم إلى السيدة وأثناء نقلها إلى المستشفي فاجأتها آلام الوضع في منتصف الطريق، حيث قام طاقم الإسعاف بالتعامل السريع مع الموقف وإنقاذ حياتها والتأكد من العلامات الحيوية الخاصة بها، وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له، وذلك بمتابعة مباشرة من مشرف القطاع ومدير المرفق.

حالة الأم ومولودها

من جانبه، أثنى الدكتور محمد جمال مدير مستشفى إهناسيا التخصصي بالتعامل الفوري والمناسب الذي قام به طاقم إسعاف مرفق بني سويف، لافتا إلى أن حالة الأم مستقرة كذلك مولودها.