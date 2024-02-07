تخفيضات تصل إلى 50% في ثالث أيام الأوكازيون الشتوي

تواصل المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024 في يومه الثالث، تقديم تخفيضات هائلة على المنتجات المعروضة، وتشمل محال الملابس والجلود والأدوات المنزلية.

محال الأوكازيون الشتوي 2024

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2024 حتى الآن بلغ 1000 محل في اليوم الثالث.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تعليمات صادرة لجميع مديريات التموين على مستوى المحافظات بتسهيل إصدار تصاريح المحال الراغبة في الدخول في موسم الأوكازيون الشتوي، والذي يستمر حتى 5 مارس المقبل، وفقا للموعد المحدد له من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين شهرا كاملا.

نسب تخفيضات الأوكازيون الشتوي

وأشار إلى أن نسبة التخفيضات ارتفعت من 20 إلى 50% على السلع والمنتجات المختلفة، منوها بأن أكثر المحال المشاركة حاليا في إعلان تخفيضات فعلية هي محال الملابس ثم محال الأجهزة والأدوات المنزلية والشنط والأحذية، مشيرا إلى انضمام معارض الأثاث والتحف والنجف أيضا لموسم التخفيضات.

وأكد أن وزارة التموين لا تتدخل في نسب التخفيضات المعلنة من المحال، مضيفا: «نراقب التخفيضات الحقيقية لوقف المحال عن إعلان التخفيضات الوهمية على السلع، وتأكيد ضرورة عرض السعر قبل وبعد التخفيض على أي منتج، وضرورة حصول المحال على تصاريح الاشتراك في الأوكازيون من مديرية التموين التي يتبع لها المحل في محافظته بتقديم صورة من البطاقة الضريبية».