آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر.. بكام سعر جرام عيار 21 الآن؟

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، آخر سعر للذهب في مصر بختام تعاملات أمس الثلاثاء، إذ سجل عيار21 في محلات الصاغة حاليًا، 3375 جنيها للشراء و3780 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، سعر الذهب بختام تعاملات أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بختام تعاملات الثلاثاء، 3375 جنيها للشراء، 3475 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، 2857 جنيهًا للشراء، و3971 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 2892.8 جنيه للشراء، 2978.5 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2256.8 جنيهًا للشراء، 2978.5 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بختام تعاملا أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، 27 ألف جنيه.