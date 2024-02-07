أكثر من 400 جنيه.. كم خسر جرام الذهب في 6 أيام؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها بشكل قوي، من مستويات 4000 جنيه التي وصل إليها جرام الذهب عيار 21 في تعاملات الخميس الماضي 1 فبراير، فسرعان ما هبط عن هذا المستوى تدريجيًَا، إلى أن وصل عند مستويات متدنية لم يشهدها منذ فترة، مسجلا 3375 جنيها، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

خسائر جرام الذهب عيار 21

وبهذه الأسعار التي يتداول عندها جرام الذهب الآن، والتي تسجل 3550 جنيهًا، تكون خسائر جرام الذهب عيار 21 نحو 450 جنيهًا في 6 أيام، مقارنة بسعر الجرام في 1 فبراير 2024، الذي كان يسجل 4000 جنهيا.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، يوم أمس الثلاثاء، 3550 جنيها للشراء، 3650 جنيهًا للبيع. وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4057 جنيهًا للشراء، و4171 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3042 جنيه للشراء، 3128 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2373 جنيهًا للشراء، 2440 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، 28400 ألف جنيه.