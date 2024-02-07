محافظ شمال سيناء يوجه بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لذوي الهمم

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، البطولة المحلية الأولى لألعاب القوى لذوي الإعاقة داخل المحافظة في ملعب أبي صقل بالعريش، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وحسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف في العريش.

المحافظ يوجه بتوسيع دائرة الرياضة

ووجّه المحافظ بضرورة الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والوصول بها لمستوى البطولات، مؤكدًا دعم المحافظة للبطولة.

وشكر نادي قادرون باختلاف واللاعبين وهيئة التدريس بقسم ألعاب القوى بكلية تربية رياضية جامعة العريش والأخصائيين الرياضيين بمديرية الشباب والرياضة.

وأشار المحافظ إلى مشاركة 81 لاعبا من مختلف الإعاقات بقيادة هيئة التحكيم من أعضاء هيئة التدريس بقسم ألعاب القوى بكلية تربية رياضية جامعة العريش والأخصائيين الرياضيين بمديرية الشباب والرياضة.

بدوره، أشار حسن صالح، رئيس نادي قادرون باختلاف إلى مشاركة 15 لاعبا في سباق العدو لمسافة 50 مترا، و44 لاعبا في سباق العدو 100 متر، و19 لاعبا في سباق العدو 200 متر، و7 لاعبين في سباق العدو 400 متر و7 لاعبين في سباق الوثب الطويل و17 لاعبا في لعبة دفع الجلة و10 لاعبين في لعبة رمي الرمح.

تكريم اللاعبين بمختلف البطولات

وكرم المحافظ، اللاعبين الفائزين بالمراكز المتقدمة في كل لعبة من المسابقة؛ إذ منح الفائزين بالمراكز الأولى الميدالية الذهبية، والمراكز الثانية الميدالية الفضية، والثالثة البرونزية.