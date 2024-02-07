«انتفاضة المزارعين» تصل إلى إسبانيا.. احتجاجات غاضبة في 7 دول أوروبية

بعد قرار فرض الحكومات الأوروبية قيود على قطاع الزراعة، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكاليف ورفع أسعار الوقود والأسمدة، إضافة إلى قواعد خانقة، نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا ودعم القطاع الزراعي في أوكرانيا، على حساب المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، تشهد 7 دول أوروبية، على الأقل، حركات احتجاجية واسعة، فيما يُعرف بـ«انتفاضة المزارعين».

حركات احتجاجية في 7 دول أوروبية

وفي غضون الساعات القليلة الماضية، انضم آلاف المزارعين في إسبانيا، لليوم الثاني على التوالى، للحركة الاحتجاجية التي تشهدها الدولة الواقعة في غرب أوروبا، بجانب مزارعين من عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا ورومانيا، رفضاً لارتفاع التكاليف والقواعد الخانقة التي تفرضها الحكومات الأوروبية على قطاع الزراعة.

وأغلق عشرات المزارعين في إسبانيا الطرق السريعة الرئيسية بجراراتهم لليوم الثاني على التوالي، وعطلوا الوصول إلى محطات الموانئ، مع تزايد الاحتجاجات الغاضبة في مناطق واسعة من ريف أوروبا، بسبب ارتفاع التكاليف والبيروقراطية والمنافسة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته صحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية.

مزارعون يتهمون حكوماتهم بعدم احترام القواعد

وقال أحد المزارعين الإسبان، يُدعى «خوان»، يزرع الليمون في الأندلس، بينما كان يشارك في احتجاج أمام منفذ «ملقة»، إن «بعض الدول لا تحترم القواعد، وليس لديها ضوابط على الجودة، مما تسبب في تدمير أسعار الليمون الحالية»، وأضاف لمحطة «تي في أي» الوطنية: «إنهم لا يريدونهم حتى لو تخليت عنهم».

وأعرب غالبية المزارعين في إسبانيا عن استيائهم من الأوضاع المتردية في مختلف الأسواق، كما أعلنوا عن تضامنهم مع الاحتجاجات المماثلة في دول أوروبية أخرى، وأخرجوا جراراتهم من حظائرهم أمس، قبل يومين من الاحتجاجات التي حددتها جمعيات المزارعين الرئيسية في البلاد.

إغلاق 10 طرق و296 مليون يورو للمزارعين

وقالت السلطات الرسمية في إسبانيا إنه تم إغلاق حوالي عشرة طرق سريعة رئيسية، خلال اليوم الأول من احتجاجات المزارعين، صباح أمس الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد.

ويطالب المزارعون في دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة القواعد التي تفرضها عليهم سياسات الاتحاد الخاصة بحماية البيئة، والتي تجعلهم أقل قدرة على المنافسة من أقرانهم في مناطق أخرى، مثل أمريكا اللاتينية أو أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي، كما أنهم يشكون من الإجراءات البيروقراطية الغامضة المفروضة عليهم بشكل متزايد.

ودفعت «انتفاضة المزارعين» الحكومة الإسبانية إلى توزيع دعم إضافي بقيمة 269 مليون يورو، لما يصل إلى حوالي 140 ألف مزارع.