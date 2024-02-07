بعد هبوط الدولار في السوق السوداء.. تشتري ذهب ولا شهادات الـ 27%؟

دفع انخفاض الذهب والدولار في السوق السوداء خلال الساعات الماضية، المواطنين إلى البحث عن فرصة لاستثمار مدخراتهم والحفاظ على قيمة أموالهم، في ظل ارتفاع التضخم، ومن بين الطرق التي يلجأ إليها الأفراد هي شهادات الادخار أو الذهب.

شراء الذهب أفضل أم شهادات الادخار

وخلال الفترة الحالية، يتساءل الكثيرين، هل شراء الذهب أفضل أم شهادات الادخار ذات العائد 27% التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر.

الاستثمار قصير الأجل

ويقول سامح هليل، الخبير المصرفي، إن اختيار أي أصل لاستثمار الأموال، يرجع إلى الهدف الذي يبحث عنه المستثمر من وراء هذا الاستثمار، فإذا كان المستثمر يحتاج إلى تحقيق أرباح سريعة من خلال استثمار قصير الأجل ودون مخاطرة، هنا تكون شهادات الادخار هي الأفضل لاستثمار المدخرات.

الاستثمار طويل الأجل

وتابع، بينما إذا كان المستثمر يستطيع أن يتحمل الاستثمار طويل الأجل دون أن يؤثر ذلك عليه، فهنا يكون الذهب هو الأفضل باعتباره استثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الذهب في الوقت الحالي يشهد تراجعا ملحوظا، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الصعود خلال الفترة المقبلة، ما يجعله فرصة لمن يرغب في استثمار أمواله والحفاظ عليها من التضخم.