الدولار يواصل الانهيار بالسوق السوداء.. وخبير يتوقع مفاجأة في سعره

سجل الدولار أدنى مستوى له منذ أسبوعين في السوق السوداء المصرية، إذ بلغ نحو 47 جنيهًا خلال بداية التعاملات اليوم، وهو التراجع الأكبر للدولار خلال التعاملات المالية في السوق الموازية.

100 مليار دولار متوقع ضخها في السوق المصرية

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن أسعار الدولار بدأت في التراجع التدريجي ما يوضح أن أهمية الإجراءات المتبعة من قبل الدولة في التوسع بالاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع ضح مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 مليار دولار من خلال الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي الجاري.

توقعات بهبوط الدولار في السوق السوداء إلى 45 جنيهًا

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات ساهمت في تراجع الدولار في السوق السوداء من 70 جنيهًا إلى 47 جنيهًا خلال آخر تحديث صباح اليوم، ومن المتوقع أن يتراجع الدولار ليهبط عند 45 جنيهًا في السوق السوداء وهذا أقرب إلى السعر الطبيعي لهذه السوق.

انخفاض الدولار تدريجيًا في السوق السوداء

وأشار إلى أن السوق السوداء بدأ في التراجع التدريجي والعودة إلى سعر الدولار الطبيعي، ومن المتوقع أن يهبط إلى أقل من 45 جنيهًا خلال الأيام المقبلة، وكلما زادت الحكومة من إجراءاتها في التوسع في الاستثمار، وضخ مبالغ كبيرة سوف ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء.