لماذا تراجع مؤشر الدولار عالميا من أعلى مستوى في 3 أشهر؟

تراجع مؤشر الدولار نحو 104 نقطاط اليوم الأربعاء بعد هبوطه عن أعلى مستوى في 3 أشهر تقريبًا خلال الجلسة السابقة، وذلك مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها الأخيرة وسط طلب قوي في مزاد سندات جديدة مدتها ثلاث سنوات، ما ضغط على الدولار، ومع ذلك، ظلت العملة مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية وخطاب متشدد من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

مؤشر الدولار عالميا

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء الماضي، أن ديون الأسر الأمريكية وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 17.5 تريليون دولار في الربع الرابع من 2023 وسط زيادة النشاط الائتماني في جميع المجالات.

وفي الوقت نفسه، قال باول في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن خفض سعر الفائدة في مارس غير مرجح، على غرار التعليقات التي تم الإدلاء بها الأسبوع الماضي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وأضاف أن البنك المركزي من المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عما تتوقعه السوق.

توقعات مؤشر الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

وانخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1844 أو 0.18% إلى 104.0286 نقطة اليوم الأربعاء 7 فبراير من 104.2130 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.37 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.48 نقطة خلال 12 شهرًا.