فحص طائرات بوينج 737 ماكس بعد حادث ألاسكا.. واحتمال عودتها خلال أيام

بعد فترة من حادث طائرة ألاسكا التابعة لإحدى شركات الطيران، خرجت إدارة الطيران الفيدرالة الأمريكية تتحدث عن إقرار برنامج فحص كامل، من شأنه يضمن إعادة تحليق وعمل الطائرات ذات نوع بوينج 737 ماكس، والتي كانت في محل الإيقاف عقب الحادث الذي وقع في 5 يناير الجاري، وتسبب في إيقاف نحو 171 طائرة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «رويتز»، إن عقب إعلان إدارة الطيران الفيدرالة الأمريكية عن البرتوكول المرتبط بفحص طائرة بوينج 737 ماكس 9، خرجت شركة طيران يونايتد إيرلاينز تصدر بيانا، متوقعة خلاله عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق، بداية من الأحد المقبل.

وبدوره، قال توبي إنكفيست، أحد كبيري مسؤولي العمليات في شركة يونايتد إيرلاينز، إنه من المقرر إعادة جميع نسخ تلك الطائرات ذات طراز ماكس 9 إلى الخدمة فور الانتهاء من عملية التدقيق التي وصفها بالشاملة.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6