فحص طائرات بوينج 737 ماكس بعد حادث ألاسكا.. واحتمال عودتها خلال أيام

بعد فترة من حادث طائرة ألاسكا التابعة لإحدى شركات الطيران، خرجت إدارة الطيران الفيدرالة الأمريكية تتحدث عن إقرار برنامج فحص كامل، من شأنه يضمن إعادة تحليق وعمل الطائرات ذات نوع بوينج 737 ماكس، والتي كانت في محل الإيقاف عقب الحادث الذي وقع في 5 يناير الجاري، وتسبب في إيقاف نحو 171 طائرة.

توقعات بشأن عودة الطائرة للعمل

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «رويتز»، إن عقب إعلان إدارة الطيران الفيدرالة الأمريكية عن البرتوكول المرتبط بفحص طائرة بوينج 737 ماكس 9، خرجت شركة طيران يونايتد إيرلاينز تصدر بيانا، متوقعة خلاله عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق، بداية من الأحد المقبل.

وبدوره، قال توبي إنكفيست، أحد كبيري مسؤولي العمليات في شركة يونايتد إيرلاينز، إنه من المقرر إعادة جميع نسخ تلك الطائرات ذات طراز ماكس 9 إلى الخدمة فور الانتهاء من عملية التدقيق التي وصفها بالشاملة.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6 — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024

ماذا حدث بطائرة ألاسكا؟

وطائرات بوينج 737 ماكس 9، التي تعد ممنوعة من الطيران تتمتع بمجموعة مميزات ولكنها تسبت وقت الحادث بانفصال لوح عن جسمها الأمر الذي عرض الركاب للهواء والخطورة، ما استدعى هبوطا اضطراريا، وقد عثر شخص على ذلك اللوح المستخدم لملء الفراغ في مخرج طوارئ يقع في الجزء الأوسط من الطائرة في حديقة منزله بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون، بحسب «سكاي نيوز».

ووقت الواقعة لم يصب أحد في الحادث، لكن مفتشي السلامة قالوا إنه كان من الممكن أن يكون كارثيا، وخرجت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقول إنه بموجب برنامج الصيانة المعززة الذي أقرته، ستقوم شركات الطيران بفحص إضافي على عمليات تفتيش بصرية ومعالجة أي ضرر أو ظروف غير طبيعية، متضمنا الفحص أجزاء الطائرة وموافقتها مع التصميم الأصلي الذي يكون آمنا للتشغيل، وفقا لهيئة الإذاعة الأمريكية CNN .